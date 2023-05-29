عزة مصطفى ترصد معاناة أم تحتاج لتغيير مفاصل الفكين بالغربية.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة هدير والتي تحتاج لتغيير مفاصل الفكين بالغربية.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: “هدير 28 سنة وأم، وحدث لها انزلاق في مفاصل الفك”.

وأوضح التقرير: "أنه على مدار عام و5 أشهر تعيش معاناة صعبة مع حالتها، لأن فهما مغلق تماما، وتحصل على طعامها عن طريق المحاليل".

وقالت هدير: "عندي 28 سنة، ومش عارفة أعيش حياتي بطريقة طبيعية، وأما أقعد على الأكل عيالي بيعيطوا من منظري لأني مش عارفه أقعد أكل وسطهم".

وأضافت: "نفسي أرجع أعيش حياتي بصورة طبيعية وأكل وأشرب زي باقي الناس، لأن ولادي بيتعذبوا معايا".

وأشار زوجها: "الطبيب عملها عملية خاطئة ومش عارفين نعيش عيشة طبيعية، ونفسي ترجع زي الأول ومفيش أي فلوس نقدر نعالجها".