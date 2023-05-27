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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناس ضد البهجة.. رسالة دعم من عزة مصطفى للقارئ ممدوح عامر

صدى البلد

دعمت الإعلامية عزة مصطفى القارئ والمبتهل ممدوح عامر، بعد انتشار مقطع فيديو خاص به وهو يغني  أغنية لأم كلثوم في فرح شقيقه.

 

المبتهل ممدوح عامر عن فيديو غنائه: كنت على طبيعتي في فرح أخويا

ودارت الأيام تضع ممدوح عامر في مأزق .. وتحرّك عاجل من نقابة القراء

 

ووجهت عزة مصطفى حديثها إلى القارئ ممدوح عامر قائلة :" متغيرش طبيعتك ديه ناس عايزنا نبقى ضد البهجة ومتزعلش".

 

ومن جانبه قال ممدوح عامر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا شخص طبيعي خالص وانا بحب اتعامل بتلقائية وعلى طبيعتي والكفيف يكون أكثر عاطفية من غيره، وأنا كنت في فرح أخويا وبحب أهزر وأضحك وغنيت في فرح أخويا 

 

وأضاف ممدوح عامر  :" وقع عليا مسؤولية التجهيز لزواج شقيقي الأصغر وكان لازم أفرح لأخويا عشان محسسهوش إن أبونا توفى".

 

ولفت ممدوح عامر :" كنت على طبيعتي في فرح أخويا ، وانا بحب الأغاني الكلاسيكية مثل أغاني أم كلثوم ومكنتش بغني مهرجانات".
 

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