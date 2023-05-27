ودارت الأيام تضع ممدوح عامر في مأزق .. وتحرّك عاجل من نقابة القراء

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للقارئ والمبتهل ممدوح عامر يؤدي فيه أغنية "أمرّ عذاب" من أغنية ودارت الأيام لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يتمايل فيه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمي لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر إن مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يستنكر ما صدر من الشيخ ممدوح عامر من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتستنكره بشدة. حيث شاهده الجميع وهو يتراقص ويتمايل ويغنى كمطربى المهرجانات.

وأكد أن هذا لا يليق بحافظ القرآن الكريم.

واضاف الشيخ محمد حشاد: والله لقد فوجئت بالفيديو وتأثرت بشدة. حيث ما كان ينبغى أن يصدر ذلك من حامل كتاب الله عز وجل. وكان من باب أولى به أن يحترم الشيخ ممدوح عامر القرآن الكريم الذى يتعايش منه والذى جعل له أسما بين الناس ولكن للاسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدنى لا يليق بأهل القرآن.

واختتم الشيخ حشاد: والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع مع المستشار القانونى للنقابة.

وكان الشيخ ممدوح عامر يحتفل بعقد قران أخيه بحضور عدد كبير من المشايخ القراء والمنشدين في قريته بالبحيرة.

يشار إلى أن القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، ولد في قرية الحلاوجة التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، وحفظ القرآن ولم يتجاوز سنه خمس سنوات ونصف، في سنة وأربعة شهور فقط، على يد الشيخ أبوزيد بسيوني، ورعاه رعاية كاملة ولم يأخذ منه أجرًا.

حصل على الجائزة الدولية في حفظ القرآن الكريم ووفرت الدولة له من يعلمه علوم القرآن وتعلم على طريقة برايل.