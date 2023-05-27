المبتهل ممدوح عامر عن فيديو غنائه: كنت على طبيعتي في فرح أخويا

علق القاريء والمبتهل ممدوح عامر ، على مقطع فيديو خاص به وهو يغني أغنية لأم كلثوم في فرح شقيقه.

وقال ممدوح عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا شخص طبيعي خالص وانا بحب اتعامل بتلقائية وعلى طبيعتي".

وأضاف ممدوح عامر :" الكفيف يكون أكثر عاطفية من غيره، وأنا كنت في فرح أخويا وبحب اهزر واضحك وغنيت في فرح أخويا ".

وتابع ممدوح عامر :" وقع عليا مسؤولية التجهيز لزواج شقيقي الأصغر وكان لازم أفرح لأخويا عشان محسسهوش إن أبويا اتوفى".

ولفت ممدوح عامر :" كنت على طبيعتي في فرح أخويا ، وانا بحب الأغاني الكلاسيكية مثل أغاني أم كلثوم ومكنتش بغني مهرجانات".

وتابع ممدوح عامر :" نقابة القراء لم تتواصل معي مطلقا وكان هناك أعضاء من مجلس إدارة النقابة في فرح أخي ولم يحدث أي مشكلة"، مضيفا:" أنا لست عضوا في نقابة القراء".