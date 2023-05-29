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رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يستجيب لعزة مصطفى.. ويوجه بعلاج فتاة تحتاج لتغيير مفاصل الفكين|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى

استجاب الرئيس السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، لعلاج هدير والتي تحتاج لتغيير مفاصل الفكين بالغربية.

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ووجهت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"، الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة.

وقالت: "الرئيس اهتم بحالتك يا هدير وكل اللي انتي عايزاه من علاج وتغيير مفصل هتعيشي حياة طبيعية".

وعلق والد هدير على استجابة الرئيس السيسي، قائلا: "هدير بنت الرئيس السيسي، وأشكر الرئيس السيسي على استجابته، ربنا يخليه لينا ويديله الصحة".

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، عرضت تقريرا يرصد معاناة هدير والتي تحتاج لتغيير مفاصل الفكين بالغربية.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر  فضائية "صدى البلد"،: “هدير 28 سنة وأم، وحدث لها إنزلاق في مفاصل الفك”.

وأوضح التقرير: "أنه على مدار عام و5 أشهر تعيش معاناة صعبة مع حالتها، لأن فهما مغلق تماما، وتحصل على طعامها عن طريق المحاليل".

وقالت هدير: "عندي 28 سنة، ومش عارفه أعيش حياتي بطريقة طبيعية، وأما أقعد على الأكل عيالي بيعيطوا من منظري لأني مش عارفه أقعد أكل وسطهم".

وأضافت: "نفسي أرجع أعيش حياتي بصورة طبيعية وأكل وأشرب زي باقي الناس، لأن ولادي بيتعذبوا معايا".

وأشار زوجها إلى أن "الطبيب عملها عملية خاطئة ومش عارفين نعيش عيشة طبيعية، ونفسي ترجع زي الأول ومفيش أي فلوس نقدر نعالجها".

 

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