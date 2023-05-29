بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس