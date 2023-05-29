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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: الحجامة ليست سنة عن النبي..والقرآن لا يعالج الأمراض العضوية.. فيديو

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم رضا

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن الحجامة هي جزء من منظومة كبيرة تسمى الطب النبوي وهي تشمل مجموعة كبيرة من العلاجات التي تناقلت إلينا عبر العصور.

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عزة مصطفى: هشام الخياط تلقى تهديدات بالقتل بسبب تصريحاته عن الحجامة.. فيديو

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هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التداوي بالحجامة والطب النبوي، لم يكن أيام الرسول، أو الصحابة، ولكن تم بعدهم بسنوات طويلة".

 

وأشار: "القرآن الكريم لا يعالج الأمراض العضوية، ومن يعتقد ذلك فهو جاهل، والنبي لم يدرس الطب".

 

وأكد أن الحجامة ليس سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، موضحًا أن الحجامة عادة عربية وتوارثها الأشخاص منذ عشرات القرون.
 

الحجامة القران الكريم الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير الصحابة الرسول

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