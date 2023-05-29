عالم أزهري: الحجامة ليست سنة عن النبي..والقرآن لا يعالج الأمراض العضوية.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن الحجامة هي جزء من منظومة كبيرة تسمى الطب النبوي وهي تشمل مجموعة كبيرة من العلاجات التي تناقلت إلينا عبر العصور.

وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التداوي بالحجامة والطب النبوي، لم يكن أيام الرسول، أو الصحابة، ولكن تم بعدهم بسنوات طويلة".

وأشار: "القرآن الكريم لا يعالج الأمراض العضوية، ومن يعتقد ذلك فهو جاهل، والنبي لم يدرس الطب".

وأكد أن الحجامة ليس سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، موضحًا أن الحجامة عادة عربية وتوارثها الأشخاص منذ عشرات القرون.

