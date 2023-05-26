هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

العلاج بـ الحجامة هو شكل قديم من أشكال الطب البديل حيث يقوم المعالج بوضع أكواب خاصة على الجلد لبضع دقائق لعمل الشفط، يحصل الأشخاص عليه لأغراض عديدة، بما في ذلك المساعدة في علاج الألم والالتهابات وتدفق الدم والاسترخاء والرفاهية، وكنوع من تدليك الأنسجة العميقة.

يمكن صنع الأكواب من:

زجاج

الخيزران

خزف

سيليكون

قد يكون العلاج بـ الحجامة رائجًا الآن ، لكنه ليس جديدًا، يعود تاريخه إلى الثقافات المصرية القديمة والصينية والشرق أوسطية، يصف أحد أقدم الكتب المدرسية الطبية في العالم ، بردية إيبرس ، كيف استخدم المصريون القدماء العلاج بالحجامة في عام 1550 قبل الميلاد.

أنواع الحجامة



هناك طرق مختلفة للحجامة ، منها:

جاف

مبتل

أثناء كلا النوعين من الحجامة ، سيضع المعالج مادة قابلة للاشتعال مثل الكحول أو الأعشاب أو الورق في كوب ويضرم النار فيها، عندما تنطفئ النار ، يضعون الكوب رأسًا على عقب على جلدك.

عندما يبرد الهواء داخل الكوب ، فإنه يخلق فراغًا، يتسبب هذا في ارتفاع جلدك واحمراره مع تمدد الأوعية الدموية، يُترك الكوب عمومًا في مكانه لمدة تصل إلى 3 دقائق.

نسخة أكثر حداثة من الحجامة تستخدم مضخة مطاطية بدلاً من النار لخلق فراغ داخل الكوب، يستخدم المعالجون أحيانًا أكوابًا من السيليكون ، يمكن نقلها من مكان إلى آخر على بشرتك للحصول على تأثير يشبه التدليك.

تخلق الحجامة الرطبة شفطًا خفيفًا عن طريق ترك الكوب في مكانه لمدة 3 دقائق تقريبًا، ثم يزيل المعالج الكأس ويستخدم مشرطًا صغيرًا لعمل جروح صغيرة وخفيفة على الجلد، بعد ذلك يقومون بعملية شفط ثانية لسحب كمية صغيرة من الدم.

وتحصل على 3-5 أكواب في جلستك الأولى أو يمكنك فقط تجربة واحدة لترى كيف ستسير الأمور، تلاحظ جمعية الحجامة البريطانية أنه من النادر الحصول على أكثر من 5-7 أكواب.

بعد ذلك ، قد تحصل على مرهم مضاد حيوي وضمادة لمنع العدوى، يجب أن تبدو بشرتك طبيعية مرة أخرى في غضون 10 أيام.

يعتقد أنصار العلاج بالحجامة أن الحجامة الرطبة تزيل المواد الضارة والسموم من الجسم لتعزيز الشفاء، لكن هذا لم يثبت.

يحصل بعض الأشخاص أيضًا على "الحجامة بالإبر" ، حيث يقوم المعالج أولاً بإدخال إبر الوخز بالإبر ثم يضع أكوابًا فوقها.

ماذا تعالج الحجامة؟

يستخدم الأشخاص الحجامة في الغالب لتخفيف الحالات التي تسبب الألم، يقول بعض الأشخاص أنه يساعد أيضًا في المشكلات الصحية المزمنة (المستمرة)، قد تخفف الحجامة من أعراض:

التهاب المفاصل ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.

آلام الظهر والرقبة وآلام الركبة وآلام الكتف.

مشاكل في التنفس مثل الربو.

متلازمة النفق الرسغي.

اضطرابات الجهاز الهضمي ، مثل مرض القولون العصبي (IBD).

الصداع والصداع النصفي.

ارتفاع ضغط الدم.

آثار جانبية عند استخدام الحجامة

الحجامة آمنة إلى حد ما ، ما دمت تذهب إلى أخصائي صحي مدرب، لكن يمكن أن يكون لديك هذه الآثار الجانبية في المنطقة التي تلامس فيها الأكواب بشرتك:

انزعاج خفيف

الحروق

كدمات

عدوى الجلد

إذا تلوثت الأكواب والمعدات بالدم ولم يتم تعقيمها بشكل صحيح بين المرضى ، يمكن أن تنتشر الأمراض المنقولة بالدم مثل التهاب الكبد B و C.

المصدر: webmd