عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

الحجامة
الحجامة

العلاج بـ الحجامة هو شكل قديم من أشكال الطب البديل حيث يقوم المعالج بوضع أكواب خاصة على الجلد لبضع دقائق لعمل الشفط، يحصل الأشخاص عليه لأغراض عديدة، بما في ذلك المساعدة في علاج الألم والالتهابات وتدفق الدم والاسترخاء والرفاهية، وكنوع من تدليك الأنسجة العميقة.

يمكن صنع الأكواب من:

زجاج
الخيزران
خزف
سيليكون
قد يكون العلاج بـ الحجامة رائجًا الآن ، لكنه ليس جديدًا، يعود تاريخه إلى الثقافات المصرية القديمة والصينية والشرق أوسطية، يصف أحد أقدم الكتب المدرسية الطبية في العالم ، بردية إيبرس ، كيف استخدم المصريون القدماء العلاج بالحجامة في عام 1550 قبل الميلاد.

txt

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

txt

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

أنواع الحجامة


هناك طرق مختلفة للحجامة ، منها:

جاف
مبتل
أثناء كلا النوعين من الحجامة ، سيضع المعالج مادة قابلة للاشتعال مثل الكحول أو الأعشاب أو الورق في كوب ويضرم النار فيها، عندما تنطفئ النار ، يضعون الكوب رأسًا على عقب على جلدك.

عندما يبرد الهواء داخل الكوب ، فإنه يخلق فراغًا، يتسبب هذا في ارتفاع جلدك واحمراره مع تمدد الأوعية الدموية، يُترك الكوب عمومًا في مكانه لمدة تصل إلى 3 دقائق.

نسخة أكثر حداثة من الحجامة تستخدم مضخة مطاطية بدلاً من النار لخلق فراغ داخل الكوب، يستخدم المعالجون أحيانًا أكوابًا من السيليكون ، يمكن نقلها من مكان إلى آخر على بشرتك للحصول على تأثير يشبه التدليك.

تخلق الحجامة الرطبة شفطًا خفيفًا عن طريق ترك الكوب في مكانه لمدة 3 دقائق تقريبًا، ثم يزيل المعالج الكأس ويستخدم مشرطًا صغيرًا لعمل جروح صغيرة وخفيفة على الجلد، بعد ذلك يقومون بعملية شفط ثانية لسحب كمية صغيرة من الدم.

وتحصل على 3-5 أكواب في جلستك الأولى أو يمكنك فقط تجربة واحدة لترى كيف ستسير الأمور، تلاحظ جمعية الحجامة البريطانية أنه من النادر الحصول على أكثر من 5-7 أكواب.

بعد ذلك ، قد تحصل على مرهم مضاد حيوي وضمادة لمنع العدوى، يجب أن تبدو بشرتك طبيعية مرة أخرى في غضون 10 أيام.

يعتقد أنصار العلاج بالحجامة أن الحجامة الرطبة تزيل المواد الضارة والسموم من الجسم لتعزيز الشفاء، لكن هذا لم يثبت.

يحصل بعض الأشخاص أيضًا على "الحجامة بالإبر" ، حيث يقوم المعالج أولاً بإدخال إبر الوخز بالإبر ثم يضع أكوابًا فوقها.

ماذا تعالج الحجامة؟
يستخدم الأشخاص الحجامة في الغالب لتخفيف الحالات التي تسبب الألم، يقول بعض الأشخاص أنه يساعد أيضًا في المشكلات الصحية المزمنة (المستمرة)، قد تخفف الحجامة من أعراض:

التهاب المفاصل ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.
آلام الظهر والرقبة وآلام الركبة وآلام الكتف.
مشاكل في التنفس مثل الربو.
متلازمة النفق الرسغي.
اضطرابات الجهاز الهضمي ، مثل مرض القولون العصبي (IBD).
الصداع والصداع النصفي.
ارتفاع ضغط الدم.

آثار جانبية عند استخدام الحجامة 
الحجامة آمنة إلى حد ما ، ما دمت تذهب إلى أخصائي صحي مدرب، لكن يمكن أن يكون لديك هذه الآثار الجانبية في المنطقة التي تلامس فيها الأكواب بشرتك:

انزعاج خفيف
الحروق
كدمات
عدوى الجلد
إذا تلوثت الأكواب والمعدات بالدم ولم يتم تعقيمها بشكل صحيح بين المرضى ، يمكن أن تنتشر الأمراض المنقولة بالدم مثل التهاب الكبد B و C.

المصدر: webmd

الحجامة أنواع الحجامة الطب البديل الأوعية الدموية استخدامات الحجامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كورن دوج.. بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان.. كيفية اكتشاف ضعف النظر عند الأطفال؟

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل حناء ولي عهد الأردن.. شاهد

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ترشيحاتنا

سفير مصر في بريطانيا يلقي كلمة خلال "قمة صفر انبعاثات" بلندن

أسعار الذهب في مصر تتراجع 30 جنيها.. تفاصيل

هنجملها تضع استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة لزراعة 450 ألف شجرة وشتلة

صور جديدة صادمة للشمس.. تفاصيل يراها البشر لأول مرة

السفارة الفلسطينية في بيلاروس تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

مصر تكرم ضمن الدول الأكثر إسهاما في حفظ السلام والأمن الدوليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ