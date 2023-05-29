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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: الحجامة ليست من الإسلام.. والموروث متجذر في المجتمع

الحجامة
الحجامة

طالب الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، كل ذي تخصص الالتزام بممارسة تخصصه فقط؛ وعدم امتهان أي تخصص آخر ليس على دراية به، مؤكدًا أن الحجامة ليست من الإسلام.

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وقال إبراهيم رضا، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن دراسة الطب قائمة على التخصص؛ فلا يجوز أن يتحدث أحدًا بعيدًا عن تخصُصه.

وتابع العالم الأزهري، مساء اليوم الإثنين، أن لديه إشكالية مع بعض الأطباء الذين يريدون الترويج لأنفسهم من خلال لبس عباءة المشايخ؛ وهو أمر مخيف خشية جري هؤلاء خلف التريند؛ لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، أن الطب النبوي مصطلح لم يُنسب للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ لكن النبي تكلم في أجزاء مألوفة مثل التداوي بالأعشاب، مؤكدًا أن هناك عادات تأصلت في المجتمعات وأصبحت من العبادات.

وأشار إبراهيم رضا، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدي البلد»، إلى أن العالم يخسر أمام الشعوذة لأن المواطنين تُركّوا فترة طويلة فريسة للخرافة؛ وذلك لأن الموروث مُتجذّر في المجتمع.

واستطرد العالم الأزهري: «من يسلك مسلك الخرافة والجدل بيركب عربية؛ نعيش حالة ظلم للإسلام؛ لأن من هدّد الدكتور هشام الخياط بانهاء حياته شخص تربى على أنه جندي مدافع عن الإسلام».

الحجامة أحد علماء الأزهر الشريف أحد علماء الأزهر الإعلامية عزة مصطفى الدكتور هشام الخياط تخص

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