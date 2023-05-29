الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إلغاء إجراءاتها في مستوطنة "حومش"

أدان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين، بإقامة مدرسة دينية في مستوطنة “حومش”.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، جاء فيه "ندين إقامة مبان دائمة للمستوطنين الإسرائيليين في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأضاف "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الإجراء، وكذلك قرارها لإنشاء أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وتابع "المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي تضر بإمكانية حل الدولتين. مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع جهود تخفيف التوتر في المنطقة".

وقبل قليل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بيانا شديد اللهجة ضد قرار إسرائيل السماح بتواجد دائم للمستوطنين في بؤرة حومش الاستيطانية.

وقالت الوزارة، بحسب وسائل إعلام عبرية، إن القرار يتعارض مع وعود رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرييل شارون للرئيس السابق جورج بوش ، ويتعارض مع التزام الحكومة الحالية تجاه الرئيس جو بايدن.

وكان مستوطنون نقلوا معهدا لتدريس التوراة (ييشيفا) أقاموه في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" في شمال الضفة الغربية إلى أراض تبعد بضع مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية، قبيل فجر اليوم الإثنين، بمصادقة وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت.

وقبل سنتين أخلى جيش الاحتلال المستوطنين لكنه عاد وسمح لهم بالتواجد في معهد تدريس التوراة، في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة، قبل نحو شهرين.

ونقل المستوطنون إلى الأراضي المصادرة كرافانات ستعمل "اليشيفا" منها. وكان أصحاب الأراضي الفلسطينيون قد التمسوا إلى المحكمة العليا مطالبين بإخلاء المستوطنين من أراضيهم.