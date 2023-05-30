سياحة النواب تكشف عدد السياح المتوقع هذا العام

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة أحد الروافد المباشرة للعملة الأجنبية، مشيرة إلى أن مصر تستحق مكانة أكبر بكثير من المكانة الحالية في القطاع السياحي، لأن مصر تمتلك الكثير من المقاومات السياحية سواء الشاطئية أو التاريخية.

وتابعت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ تن ”، أن عدد السياح المتوقع لمصر هذا العام لا يزيد عن 15 مليون سائح، ولم تتعدى مصر هذا الرقم طوال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن أحد أسباب قدوم السائح لأي دولة هو السعر المناسب، وجودة الخدمات، ومصر تمتلك كل هذه المقاومات.

ولفتت إلى أن السوق المصري كان فريدًا من نوعه في فصل الشتاء، ولم يكن له منافس، ولكن الفترة الأخيرة ظهرت بعض الأسواق السياحية في أحد الدول المجاورة بخدمات فندقية مرتفعة، ولكن السوق المصري ما زال الأنسب من حيث السعر والخدمات الفندقية.

وأضافت أن الشعب المصري مضياف بطبيعته، مشددة على ضرورة نشر الوعي وتثقيف المواطن بأهمية القطاع السياحي للدولة المصرية، وهذا الأمر من الممكن تفعليه، من خلال الإعلام والمناهج التعليمية التي تدرس للطلاب