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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السياحة: سيتم دفع تذاكر كافة المواقع الأثرية إلكترونيا نهاية 2023

السياحة
السياحة

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أنه الان جاري تنفيذ المرحلة الثانية من التحول الرقمي الشامل للمجلس الأعلى للأثار وأنه سيتم مواصلة  تطبيق سياسة الدفع الإلكتروني لتذاكر المواقع الأثرية.


وأضاف خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :" مع نهاية 2023 دفع تذاكر كل المواقع الأثرية ستكون بالدفع الإلكتروني. 


وكانت وزارة   السياحة قد أصدرت  قرارا بإيقاف السداد النقدي بمنطقة آثار الأهرام ، والتحول للدفع الإلكتروني أيضا.. ولكن ليس بشكل كامل، حيث تم إتاحة شباك واحد فقط للكاش مقابل سبعة شبابيك آخري للكروت البنكية، بالإضافة للموقع على الإنترنت، على أن يتم إلغاء السداد النقدي بالكامل في منطقة الأهرامات اعتبارا من 1 يونيو 2023.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها الكبرى للرقمنة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير السياحة المصرية، والتي من  أبرزها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً رفع كفاءة خدمات الإنترنت داخل الفنادق المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة المواقع الاثرية والسياحية.

السياحة وزير السياحة السياحة والاثار التحول الرقمي المواقع الاثرية

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