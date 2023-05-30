عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. التفاصيل الكاملة لحريق جهاز 15 مايو.. وإحالة قاتلة ابنها بفاقوس للجنايات

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة من بينها :

اليوم.. الحكم على مرتضي في سب الخطيب 

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. 

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام في أغسطس من العام الماضي بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.

 

5 طوابق مشتعلة و23 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحريق جهاز 15 مايو

حريق هائل إندلع في مبني جهاز مدينة 15 مايو حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي النيران، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق هائل شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتي الطابق الخامس .

 

إحالة قاتلة ابنها بفاقوس للجنايات 

أمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس في الشرقية إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.

 

مرتضى منصور محمود الخطيب السيطرة علي حريق ١٥ مايو قاتلة طفلها بفاقوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

بينهم أزارو وهداف الكونفيدرالية.. 5 مهاجمين على رادار الزمالك بدلا من سامسون

الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو

منشور على فيس بوك.. حقيقة وجود «أبو خروف» لبيع المخدرات بالإسكندرية

وزير الرياضة يطمئن على البطل أحمد الجندي بعد إصابته في كأس العالم بتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ