أخبار الحوادث.. الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. التفاصيل الكاملة لحريق جهاز 15 مايو.. وإحالة قاتلة ابنها بفاقوس للجنايات

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة من بينها :

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام في أغسطس من العام الماضي بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.

حريق هائل إندلع في مبني جهاز مدينة 15 مايو حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي النيران، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق هائل شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتي الطابق الخامس .

أمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس في الشرقية إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.