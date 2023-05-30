الطبخ وجعفر العمدة وعلاقة مشروعة.. شاهد أبرز تصريحات مي عمر ومحمد سامي

مي عمر تفضح زوجها في طبخ الملوخية والأخير: ساعديني مش تسيحي

ثلاثة أسماء| محمد سامي يكشف سر التاتو على زراعة

بتطبخ بطريقة غريبة جدا.. محمد سامي يكشف مغامرات مي عمر في المطبخ

مسلسل جعفر العمدة كان تحدي بالنسبالي

تعليق غير متوقع من محمد سامي على مسلسل زوجته مي عمر علاقة مشروعة



استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل جعفر العمدة ومشاركة الأخيرة في مسلسل علاقة مشروعة، ونرصد في سياق التقرير التالي أبرز التصريحات.



كشفت الفنانة مي عمر، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن لديها طفلتين، طبع كل طفله منهما مختلف عن الآخر.



وأضافت مي عمر، أن ابنتي الأصغر هادئة جدا والأكبر شقية بشدة مثل بابها المخرج محمد سامي.

وتابعت مي عمر، أنه زوجي المخرج محمد سامي بيدخل المطبخ، وبيعمل استيك كويس وبيطبخ بعض الحاجات، مستدركة أنه في مرة دخل المطبخ يعمل ملوخية، عمل شوربة ملوخية وحاجة بعيدة عن الملوخية.

مي عمر

رد المخرج محمد سامي، ضاحكا: "طب تساعديني مش تسيحي لي كده، وبشكل عام مش انتي اللي بطبخي، وأغلب الاكل مش بتعمله".

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل التاتو المرسوم على زراعة، مشيرا إلى أنه عامل تاتو على زراعة يحمل ثلاثة أسماء لأشخاص قريبة من قلبه.



وأضاف محمد سامي، أن: "عامل تتو على أيدي باسم أبنائي الاثنين، وزوجتي مي عمر".

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، وخاصة علاقته الزوجية مع الفنانة مي عمر، مشيرا إلى أن زوجته مي عمر سيدة بيت شاطر.



وأضاف محمد سامي، إن: "بتطبخ بطريقة غريبة جدا، ومس بتدخل المطبخ تقريبا من ساعة ما تجوزنا، والطباخين هم من يعد الطعام".

كشف المخرج محمد سامي، عن رأيه في مسلسل "علاقة مشروعة" والذي شاركت فيه زوجته النجمة مي عمر ، قائلا :" دور مي أكتر من رائع".

وأضاف محمد سامي، أن :"ومسلسل علاقة مشروعة مش من النوعية اللي بحب اشتغل فيها، وهو من النوعية الناعمة".

تحدث المخرج محمد سامي، عن مسلسل جعفر العمدة، كاشفا تفاصيل خاصة عن كواليس هذا المسلسل.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ده كان تحدي بالنسبالي، ورسمت كل شخصية على حدى، وعملت الشخصيات وبعد كده الأحداث والقصة، وفي نجوم كلمتهم قبل ما اعمل الشخصية بتاعتهم في العمل بشكل كامل.

وأصاف محمد سامي، أن مسلسل "جعفر العمدة" نجح هذا النجاح الباهر، وكسر الدنيا.

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».

