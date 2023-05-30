بتطبخ بطريقة غريبة.. محمد سامي يكشف مغامرات مي عمر في المطبخ

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، وخاصة علاقته الزوجية مع الفنانة مي عمر، مشيرا إلى أن زوجته مي عمر سيدة بيت شاطر.



وأضاف محمد سامي، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، إن : "بتطبخ بطريقة غريبة جدا، ومس بتدخل المطبخ تقريبا من ساعة ماتجوزنا، والطباخين هم من يعد الطعام".

مي عمر



واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحية السعادة» المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل جعفر العمدة ومشاركة الأخيرة في مسلسل علاقة مشروعة.

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».

https://fb.watch/kQPO-7-oyw/?mibextid=Nif5oz