مي عمر تثير الجدل بسعر حقيبتها في حفل هيفاء وهبي |رقم غير متوقع

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا لها خلال حضورها حفل هيفاء وهبي الذي أقيم في ممشى أهل مصر.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت قصيرا باللون الأخضر الغامق.

حمل فستان مي عمر في أحدث ظهور لها توقيع دار أزياء ELLIATT، وبلغ سعر التصميم 5868 جنيها مصريا، وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالي من ماركة kateebykristina وحقيبة من تصميم maisonvalentino، يتخطي سعرها الـ 50 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا كشف عن جمال ملامحها.