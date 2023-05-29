إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

تصدر الفنان حسن شاكوش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا.

قال حسن شاكوش في أحد التصريحات:أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي."

وأضاف شاكوش في تصريحاته:"أحنا أتحسدنا، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء."

من جانب آخر تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي جمعت بين حسن شاكوش وزوجته في زفافهم وحفل خطوبتهما التي أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

إليكم الصور…

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته