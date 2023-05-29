محتشمة وعلى الموضة...بوسي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لافتت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت جيبة طويلة بليسسة باللون الأسود مع تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معهما جاكيت باللون الأسود.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي شفاف وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الزيتي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.