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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوري بكر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

جوري بكر
جوري بكر

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش التايجر الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت جوري بكر حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية التي زادت من أناقتها ونالت إعجابمتابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

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