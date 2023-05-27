رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

الكسل من السمات التي يتسم بها بعض الأشخاص مما يجعلهم يتعرضون للانتقاد من الغير لأن لا يعتمد عليهم في تنفيذ العديد من متطلبات الحياة.

الأبراج الأكثر كسلا

-برج الحوت

يمكن أن يكون هذا البرج كسولا للغاية، كسول بدرجة كافية حتى لالتقاط زجاجهم الواقع بجانبهم، إنهم مبدعون للغاية ومتحمسون جدًا لهواياتهم لكنهم عرضة للمماطلة الشديدة أيضًا، سيحاولون تجنب كل مهمة في متناول اليد حتى اللحظة الأخيرة.

-برج الدلو

يجدون صعوبة في فعل الأشياء للآخرين، سيرفضون كل شيء من تفريغ الغسالة إلى إخراج القمامة، إنهم يحبون الاستمتاع بأشياء أخرى ولكن عندما تطلب منهم القيام بشيء لا يحبونه ، فلن يفعلوا ذلك أبدًا.

-برج القوس

عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية ، فإنهم يهربون! إنهم يقدرون استقلالهم كثيرًا ويفضلون العيش بشروطهم الخاصة. لذا ، فإن توقع قيامهم بأشياء عندما تريد القيام بذلك أمر غير وارد، لديهم صعوبة في العمل في جو من 9 إلى 5.

- برج الميزان

إنهم يحبون أن يكون كل شيء سهلًا وممتعًا، يتوترون بسهولة، إذا كان عليهم دفع فواتيرهم ، فسوف ينتظرون حتى آخر موعد أو يطلبون من شخص آخر القيام بذلك نيابة عنهم. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالبدء في العمل ، فسوف ينجزون جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن.

-برج الثور

يحب برج الثور وتيرته الخاصة ويحب كل شيء الهدوء، سيكونون حتى منتجين للغاية في تنظيف تنظيم كل شيء، لكنهم يحبون الاسترخاء أكثر، إنهم يكرهون العمل الجاد ولكنهم بطريقة ما قادرون على التعامل مع الأشياء وإثبات أنه يمكنك الاعتماد عليهم.

المصدر: timesofindia