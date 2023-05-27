عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

رايق و بارد…هذه الأبراج
رايق و بارد…هذه الأبراج الأكثر كسلا|هل انت منهم؟

الكسل من السمات التي يتسم بها بعض الأشخاص مما يجعلهم يتعرضون للانتقاد من الغير لأن لا يعتمد عليهم في تنفيذ العديد من متطلبات الحياة.

txt

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

txt

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات الشركاء| تجنبهم فورا

الأبراج الأكثر كسلا

-برج الحوت

يمكن أن يكون هذا البرج كسولا للغاية،  كسول بدرجة كافية حتى لالتقاط زجاجهم الواقع بجانبهم، إنهم مبدعون للغاية ومتحمسون جدًا لهواياتهم لكنهم عرضة للمماطلة الشديدة أيضًا، سيحاولون تجنب كل مهمة في متناول اليد حتى اللحظة الأخيرة.

-برج الدلو

يجدون صعوبة في فعل الأشياء للآخرين، سيرفضون كل شيء من تفريغ الغسالة إلى إخراج القمامة،  إنهم يحبون الاستمتاع بأشياء أخرى ولكن عندما تطلب منهم القيام بشيء لا يحبونه ، فلن يفعلوا ذلك أبدًا.

-برج القوس

 عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية ، فإنهم يهربون! إنهم يقدرون استقلالهم كثيرًا ويفضلون العيش بشروطهم الخاصة. لذا ، فإن توقع قيامهم بأشياء عندما تريد القيام بذلك أمر غير وارد، لديهم صعوبة في العمل في جو من 9 إلى 5.

- برج الميزان

إنهم يحبون أن يكون كل شيء سهلًا وممتعًا، يتوترون بسهولة، إذا كان عليهم دفع فواتيرهم ، فسوف ينتظرون حتى آخر موعد أو يطلبون من شخص آخر القيام بذلك نيابة عنهم. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالبدء في العمل ، فسوف ينجزون جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن.

-برج الثور

يحب برج الثور وتيرته الخاصة ويحب كل شيء الهدوء، سيكونون حتى منتجين للغاية في تنظيف تنظيم كل شيء، لكنهم يحبون الاسترخاء أكثر،  إنهم يكرهون العمل الجاد ولكنهم بطريقة ما قادرون على التعامل مع الأشياء وإثبات أنه يمكنك الاعتماد عليهم.

 

المصدر: timesofindia

 

الكسل الأبراج الأكثر كسلا برج الحوت برج الدلو -برج القوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

بفستان لافت.. جوري بكر تستعرض أناقتها |شاهد

بنطلون مي كساب يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم

طريقة عمل كب كيك في البيت.. أرخص من الجاهز

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

دراسة صادمة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من الرجال

ترشيحاتنا

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

أخر تطورات إصابة مصطفى شلبي فى الزمالك قبل مباراة الطلائع

الرئيس السيسي: استقرار السودان مهم لكل الأطراف الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ