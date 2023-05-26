أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات شركائهم| تجنبهم فورا

لا يشعر بعض الأشخاص بالدعم أو الرعاية لشريكهم في العلاقة، إنهم يشعرون بالغيرة من إنجازات شريكهم، ينتهي الأمر بمثل هؤلاء الأشخاص ليكونوا شركاء سيئين حقًا في العلاقة.

هذه هي الأبراج التي تشعر بالغيرة دائمًا من إنجازات شركائها

-برج الثور

وهم معروفون بامتلاكهم ورغبتهم في الاستقرار، في حين أنهم عادة ما يكونون شركاء مخلصين ، يمكن أن تثير الغيرة لديهم عندما يرون أن نجاح شريكهم يمثل تهديدًا لأمنهم أو راحتهم، قد يعانون من الشعور بعدم الكفاءة إذا طغت إنجازات شركائهم على إنجازاتهم.

-برج السرطان

هم عاطفيون وحساسون للغاية، قد يشعرون بالغيرة عندما تجعلهم إنجازات شركائهم يشعرون بعدم الأمان أو التغاضي عنها، يقدر مواليد السرطان الارتباط العاطفي ، وإذا شعروا بالإهمال أو طغى على نجاح شريكهم ، فقد يصبحون غيورين ويتوقون إلى الطمأنينة.

-برج الأسد

يزدهر برج الأسد في دائرة الضوء ويحظى بإعجاب الآخرين، يمكن أن يشعروا بالغيرة إذا كانت إنجازات شريكهم تصرف الانتباه عنهم، يميلون أيضًا إلى النضال مع مشاعر المنافسة وقد يجدون صعوبة في الاحتفال بإنجازات شريكهم بالكامل دون الشعور بالحسد.

-برج العذراء

يمكن أن يشعروا بالغيرة إذا شعروا أن إنجازات شريكهم تسلط الضوء على عيوبهم، قد تقودهم طبيعتهم التحليلية إلى مقارنة أنفسهم بشريكهم، قد ينتهي بهم الأمر بالشعور بالغيرة وانتقاد أنفسهم.

-برج العقرب

يمكن أن يكونوا تملّكيين للغاية في بعض الأحيان، يمكن أن يشعروا بالغيرة إذا شعروا أن نجاح شريكهم يقلل من قوتهم أو سيطرتهم في العلاقة، قد تنبع غيرتهم من الخوف من استبدالهم أو فقدان انتباه الشريك.