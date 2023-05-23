بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

شاركت الملكة رانيا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني.

خطفت رجوة الأنظار في حنتها بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المزين بنقوشات ذات اللون الذهبي مما زاد من أناقتها.

لم تبالغ رجوة في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها، ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت لمسات بسيطة للغاية من المكياج مما كشف عن جمال ملامحها وجاذبيتها.