السعودية .. إطلاق إنذارًا مبكرًا في خميس مشيط وأبها

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية ، اليوم (السبت)، إطلاق إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها.

وحذر الدفاع المدني السعودي من خطر محتمل داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

وشدد على أهمية استمرار الالتزام بتعليماته حفاظًا على السلامة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.

كما شدد على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.

ولم تمر سوى دقائق معدودة حتي عاد الدفاع المدني السعودي ليعلن زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها.