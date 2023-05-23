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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل حناء ولي عهد الأردن.. شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال حفل حناء ولي عهد الأردن.

 

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تألقت الملكة رانيا في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون اللبني الذي حمل بعض النقوشات والتطريزات التي زادت من أناقتها.

تزينت الملكة رانيا بمجموعة من المجوهرات الراقية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على حضلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

الملكة رانيا إطلالة الملكة رانيا ابناء الملكة رانيا

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