آدم البنا يكشف لـ سبوت لايت كواليس تصدره التريند بأغنية «حلف القمر»

تحدث المطرب الشاب آدم البنا عن بداياته في مجال الغناء، وكواليس نجاحه في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعادة غناء «حلف القمر»، كاشفًا عن دور أسرته ومدرس الموسيقى في اكتشاف موهبته وتطويرها.

وقال آدم البنا، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه ورث موهبة الغناء عن جد جدته، الذي كان يغني قديمًا، مشيرًا إلى أن والده ووالدته وشقيقته يقدمون له الدعم والتشجيع باستمرار.

وأوضح البنا أنه يحب أغنية «حلف القمر» بشدة، مؤكدًا أنه لا يقدم أي عمل فني لا يشعر بالارتباط به، لافتًا إلى أن فكرة إعادة غناء الأغاني «Cover» بدأت من خلال أعمال «جرحونا» و«طل الهوا» بسبب حبه لها.

وأضاف أنه شعر بسعادة كبيرة بعد تحقيق الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح، وشعر بأن الله كرمه بهذه التجربة.

وأشار المطرب الشاب إلى حرصه على ممارسة التمارين الصوتية يوميًا، المعروفة باسم «الفوكاليز»، لتطوير قدراته الغنائية وتدريب عضلات الحنجرة، موضحًا أن مدرس الموسيقى في المدرسة اكتشف موهبته، وساعده على تطويرها من خلال التدريب.

كما كشف أنه يجيد العزف على البيانو والجيتار، مؤكدًا أهمية تعلم المطرب العزف على آلة موسيقية، لما لذلك من دور في استيعاب النوتة الموسيقية وتوظيفها بصورة أفضل في الغناء.