سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.



ظهرت درة في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جمع بين اللون الأزرق و الأبيض و نسقت معها قميص أبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



قد حمل بنطلون درة توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، وبلغ سعره 3700 ريال أي ما يقرب من 40 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.