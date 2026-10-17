تهديدات أمنية.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية

جددت المملكة المتحدة نصيحتها بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية إلا للضرورة القصوى، وذلك بسبب وجود تهديدات أمنية تستهدف المطارات والموانئ والمواقع العسكرية والبنية التحتية للطاقة.

وحذرت الحكومة البريطانية في بيان لوزارة الخارجية قائلة : إن وقوع هجمات إضافية على المطارات وحدوث اضطرابات في حركة السفر أمر "مرجح للغاية"، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المسافرين واستقرار خدمات النقل في المملكة.

وحثت الخارجية البريطانية المواطنين البريطانيين على تجنب السفر غير الضروري في ظل استمرار ارتفاع المخاطر الأمنية.

كما نصحت المسافرين الذين يخططون لزيارة المملكة العربية السعودية بالاطلاع على أحدث الإرشادات الرسمية للسفر قبل المغادرة، نظراً لأن الوضع الأمني ​​قد يؤثر على الرحلات الجوية وخدمات النقل الأخرى.