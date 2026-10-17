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أحمد سليمان يدافع عن معتمد جمال ولاعبي الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان يدافع عن معتمد جمال ولاعبي الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق يواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل الهجوم المتواصل على الجهاز الفني واللاعبين.

وحقق الزمالك الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، ليضع الفريق الأبيض قدمًا في الدور المقبل من البطولة الإفريقية، قبل مواجهة الإياب.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الزمالك يعاني من ضغوط كبيرة، مشيرًا إلى وجود هجوم متزايد على معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وأعضاء جهازه المعاون.

وأضاف أن هناك حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الجهاز الفني واللاعبين، دون أن يتضح ما إذا كانت مقصودة أم لا، موضحًا أن الجميع يعمل في ظروف صعبة، وسط تشكيك مستمر في قدرات اللاعبين وإمكانات المدير الفني.

وأشار سليمان إلى أن معتمد جمال سافر مع الفريق رغم معاناته من المرض، كما أن بعض اللاعبين يشاركون رغم الإصابات، ويبذلون أقصى ما لديهم داخل الملعب، ومع ذلك يتعرضون للانتقادات.

وأعرب عضو مجلس إدارة الزمالك عن تقديره لما يقدمه اللاعبون والجهاز الفني في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا رضاه عن وضع الفريق باستثناء مباراة الأهلي، ومشددًا على أن الزمالك يتعرض، من وجهة نظره، لحملات غير طبيعية تستهدف المدير الفني واللاعبين.

وانتقد سليمان اختزال المنافسة في الكرة المصرية في مواجهات الأهلي والزمالك فقط، موضحًا أن الأهلي خسر أمام زد وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الموسم الماضي، رغم فوزه على الزمالك، وهو ما يؤكد أن المنافسة في الدوري تشمل أندية أخرى.

واختتم سليمان تصريحاته بانتقاد اتحاد الكرة والحكام المصريين، معتبرًا أن الاتحاد يتعامل بحذر مع الأهلي والزمالك، وأن منظومة التحكيم تواجه ضغوطًا كبيرة، مشيرًا إلى أن الناديين يمتلكان دعمًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا يؤثر في المشهد الكروي المصري.

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