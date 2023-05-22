بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي عبى موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأبيض الذي حمل بعض النقوشات البسيطة غير المبالغ فيها.

انتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء صيفي مواكب لأحدث صيحات الموضة، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعن مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.