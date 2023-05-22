بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

تصدرت الفنانة علا غانم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول البعض شائعة عن وفاتها.



من جانب آخر تعتبر علا غانم من النجمات اللاتي تثير الجدل في الكثير من الأحيان على الرغم من ظهورها النادر على السوشيال ميديا، ولكنها تخطف الأنظار بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



كشفت صور علا غانم عن ذوقها الراقي و الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال المتناسقة مع قوامها التي تكشف عن قوامها الرشيق والمثالي.



تقوم علا غانم بتنسيق قطع الاكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من جاذبيتها و تمنحها أطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية الأنيقة.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد علا غانم على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، وصيحات المكياج الهادئة المتناسقة مع ملامحها.



علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم

علا غانم