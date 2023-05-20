محمد رمضان يثير الجدل بسبب سعر قميصه بعد أزمة الدولارات| رقم صادم

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر في إحدى الصور وبجانبه حزمة من الدولارات مما عرضه للانتقاد من رواد السوشيال ميديا.

ظهر محمد رمضان في الصور بقميص مطبوع جمع بين اللون الأبيض و الأسود ونسق معه شورت بنفس الطبعات ما منحها إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية.

قد حمل قميص محمد رمضان توقيع دار الأزياء العالميةGucci، وبلغ سعر التصميم 980 يورو أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه.

انتعل محمد رمضان حذاء رياضيا مسطح باللون باللون الأبيض مع شراب بنفس اللون، تزين بمجموعة من الإكسسوارات اللافتة .

محمد رمضان



