سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

حرص الفنان عمرو دياب على مشار كة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائه حفلا غنائيا في الكويت.

تألق عمرو دياب في حفل الكويت بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدى بنطلون جينز مع تي شيرت أصفر مما منحه طلة شبابيه.

جذب عمرو دياب الأنظار في حفل الكويت بساعة يد من ماركةpatekphilippe، واتسم جسد الساعة بأنه مصنوع من الذهب الابيض عيار ١٨ قيراط، مينا من اللون الاخضر و اسوار مطاط من اللون الاخضر.

تحتوي حركة الساعة الذي ظهر بها عمرو دياب في حفل الكويت على ٣٢ من الأحجار الكريمة و ٥٥ ساعة احتياط، وقد بلغ سعرها 135 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 مليون جنيه مصري.