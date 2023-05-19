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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه مريلة المطبخ.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم

نجوى كرم
نجوى كرم

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نجوى كرم في الصوربإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكنها نسقة معه جوانتي باللون الروز الفاتح.

تزينت نجوى كرم بمجموعة من المجوهرات الأكسسوارات اللافتة، وأختلفت أراء المتابعيها على هذه الإطلالة الغريبة و الغير تقليدية كما وصفها البعض.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت نجوى كرم على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا، اطلالة نجوى كرم،  قائلا:هالفستان طالع مثل مريلة المطبخ و الكفوف متل الكفوف الجلي..نجوى راحت لل extreme بتغيير الستايل، مما جعلها تصل إلي نقطة سلبية."



 

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