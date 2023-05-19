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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. 10 صور تبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي

زوجة نجم النادي الأهلي
زوجة نجم النادي الأهلي

حرصت مريم زيني، زوجة الدولى التونسى على معلول، نجم النادي الأهلي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، برسالة غامضة.

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كتبت زوجة نجم النادي الأهلي:"انا الظالمة المفترية الغلطانة والمستفزة فى رواية الجميع وادى امضتى اهى".

تعتبر زوجة نجم النادي الأهلي، مريم زيني، من المشاهير الذين يحرصون على مشاركة متابعيهم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات المتنوعة.

كشفت صور زوجة نجم النادي الأهلي عن الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل إلي اختيار الملابس الكاجوال والعصرية المتناسقة مع قوامها، وتعتمد على البساطة وتبعد عن المبالغة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة نجم النادي الأهلي على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

 

زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
زوجة نجم الأهلي
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زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

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