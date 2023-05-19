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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالشورت.. ريا أبي راشد تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

حرصت المذيعة ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت شورت قصير للغاية باللون الأبيض ونسقت معه بلوزه ذا أكمام طويلة اتسمت ببعض النقوشات.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء صيفيا مسطحا باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها البني الأنسيابي، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

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