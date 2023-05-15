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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد العملية| مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي، بصورة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي كساب في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستانا أنيقا جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة مع بعضها البعض مما منحها طلة مبهجة كشفت عن رشاقتها، وذلك بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.
لم تبالغ مي كساب في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.
 

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