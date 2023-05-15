ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت جيبة باللون الأسود كشفت عن ساقيها مع توب قصير للغاية كشف عن بطنها مما منحها إطلالة ملفتة.

ولم تبالغ ندى الكامل في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.