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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

شاركت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها رفقة ابنتها خلال حفل تخرجها.

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وعلقت الملكة رانيا، على الصور،: “فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية”.

وتألقت الملكة رانيا في الحفل، بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأصفر، مع تنورة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات؛ مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت الملكة رانيا، حذاء أنيقا، ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البني، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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