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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه بعض.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي وابنتها

صور أثارت الجدل لـ
صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي وأبنتها

تصدرت الفنانة إيمان العاصي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استضافتها هي وابنتها في برنامج معكم منى الشاذلي.

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تحرص إيمان العاصي وأبنتها دائما على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهم الرسمية على السوشيال ميديا بأبرز الصور التي تجمع بينهم مما جعل رواد مواقع التواصل يعلقون على صورهم قائلين"شبه بعض".

كشفت صور إيمان العاص وابنتها عن إطلالاتهما أيضا التي تعتبر شبيه في الكثير من الأحيان، و تعتمد إيمان على الملابس الملفتة و الكاجوال المتناسقة معها.

كما تحرص إيمان العاصي على مواكبة أحدث صيحات واختيار ما يتناسب معها مما جعلها محط أنظار الجميع، كما تعتمد على البساطةفي إطلالاتها  وعدم المبالغة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمان العاصي على تسريحات الشعر البسيطة للغاية وأختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة و التي تكشف عن جمال ملامحها.

 

 

إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
إيمان العاصي وأبنتها
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