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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيرين عبد الوهاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها، وذلك خلال حضورهما إحدى المناسبات.

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لفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار في الفيديو بإطلالتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل ولكن كشف التصميم عن زيادة وزنها.

تزينت شيرين عبد الوهاب بمجموعة من المجوهرات الألماسية، وتعرضت للهجوم بسبب إطلالتها الغير متناسقة معها من قبل رواد السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

https://www.instagram.com/reel/CsKWf9itjf9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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