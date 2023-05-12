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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان نادين نجيم يثير الجدل| رقم خرافي

نادين نجيم
نادين نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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لافتت نادين نجيم الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي يعد من أبرز صيحات موضة صيف 2023.

 

قد حمل فستان نادين نجيم توقيع دار الأزياء  Galvan، وقد بلغ سعر التصميم  1,969 دولار أمريكي أي ما يقرب 78 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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