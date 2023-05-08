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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في تركيا.

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تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب باللون الأبيض و نسقت معهما بالطو طويل باللون الأخضر.
أنتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء مسطح أنيق باللون الفوشيا، مع كاب بنفس اللون و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

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