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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

ممنوع المحجبات… فتاة
ممنوع المحجبات… فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإحدى الفتيات برفقة صديقتها، وذلك بعد طردهم وتعرضهم لموقف محرج من إحدى المطاعم الشهيرة بسبب الحجاب.

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وقالت الفتاة في الفيديو: "أنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي ١٥ فردا للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحجوز تم طردهم من المكان."

وتابعت: "وتم طردهم بسبب أن هناك تواجد فتيات محجبات معاها، وهو شئ لا تسمح به إدارة المطعم وممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم، في حين لم يتم إبلاغ الفتاة عند حجزالطاولة، وأن هذه قواعد دخول المطعم، مبررين ما حدث بأنه خطأ فردي من الموظف الذي تم الحجز الموعد معه".

وأضافت الفتاة في الفيديو: " أن حاولت هي وأصدقائها التفاهم مع إدارة المطعم ولكن رفض المسئولون تماما وطالبوها بالمغادرة حتى لا يتم استدعاء الأمن."

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