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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدع و خدوم| 4 أبراج تساعدك عند الإحتياج ..هل أنت منهم

.جدع و خدوم| 4 أبراج
.جدع و خدوم| 4 أبراج تساعدك عند الأحتياج ..هل أنت منهم؟

يُظهر بعض الأشخاص سمات نادرة من الإيجابية واللطف والحماس، لدى هؤلاء الأشخاص دائمًا رغبة قوية في مساعدة المحتاجين، فيما يلي قائمة بالأبراج  التي ستكون دائمًا الصديق المفيد للجميع.

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أبراج تساعدك عند الأحتياج


-برج سرطان
يُعرف مواليد السرطان بطبيعتهم مستمعون بديهيون ومتعاطفون ورائعون، هم أيضا من كبار المؤيدين للمحتاجين، سوف يقدمون دائمًا يد العون لمن هم في دائرتهم المقربة وسيتفوقون في الأمر للتأكد من أنهم يشعرون بالدعم والحب.
- برج العذراء
تشتهر مواليد العذراء بنهجها العملي والتحليلي في الحياة ، مما يجعلها ممتازة في حل المشكلات، إنهم مثاليون يهتمون بالتفاصيل ومستعدون دائمًا لتقديم مساعدتهم للمحتاجين، سوف يستخدمون عقولهم ومهاراتهم لمساعدة من حولهم، إنهم حريصون للغاية على تقديم التوجيه والمشورة.
-برج الميزان
يُعرف أولئك الذين ولدوا في برج الميزان بإحساسهم بالعدالة والإنصاف، إنهم دبلوماسيون بارزون ولديهم مهارات اتصال ممتازة ، مما يجعلهم وسطاء ودعاة عظماء للمحتاجين، إنهم يسارعون إلى تقديم مساعدتهم وهم دائمًا على استعداد لإعطاء أذن صاغية لمن هم في محنة.
-برج العقرب
يشتهر برج العقرب بولائه وتفانيه لأحبائه، مما قد يجعلهم مخيفين للبعض، ومع ذلك فهم يحمون بشدة أولئك الذين يهتمون بهم، سوف يمد برج العقرب يد العون دائمًا للمحتاجين وسيستخدم تصميمهم وسعة الحيلة لإيجاد حل لأي مشكلة.
-برج الحوت
هم معروفون بطبيعتهم الحساسة والحنونة، هم حدسيون ولديهم فهم عميق للمشاعر الإنسانية ، مما يجعلهم ممتازين في تهدئة ودعم الآخرين، سوف يمنح الحوت دائمًا آذانًا صاغية وسيقدمون مساعدتهم لأي شخص يحتاج إليه ، حتى لو كان ذلك يعني وضع احتياجاتهم الخاصة جانبًا.
المصدر: timesofindia
 

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