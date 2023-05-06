الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

حرصت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة:"مع جلالة الملك في قصر باكنغهام بالأمس خلال حفل الاستقبال الذي أقامه جلالة الملك تشارلز الثالث لرؤساء الدول."

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون البني وبأنه مجسم مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

أنتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، مع كلاتش بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.



