ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في Le lac du caire بمركب في بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات.

تألقت أصالة في حفلها بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويل لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وكان معه حزام حول الخصر ونسقت معه كيمونو طويل باللون الأحمر ومطرز من الخلف باسمها أصالة.

وظهر أيضا خالد ابن الفنانة أصالة في الحفل وهو يرتدي نفس الكيمونو بنفس اللون ولكن مزين التصميم من الخلف برسم للثور ونسقه مع قميص وبنطلون من نفس اللون، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أصالة وأبنها

أصالة وأبنها