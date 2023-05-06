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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لوصول زعماء الدول إلى بريطانيا لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز  اليوم السبت 6 مايو، وكانت في استقبالهم  كيت ميدلتون .

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تألقت  كيت ميدلتون ، في الصور بإطلالة أنيقة و محتشمة كعادتها، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأزرق.

وقد حمل فستان  كيت ميدلتون توقيع Self portrait، وقد بلغ سعر التصميم 510 يورو أي ما يقرب من 20 ألف جنيه مصري.

تزينت كيت ميدلتون بمجموعة من المجوهرات الراقية و الرقيقة التي زادت من أناقتها وحاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كيت ميدلتون على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و غير المبالغ فيها.

 كيت ميدلتون 


 

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