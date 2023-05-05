10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

تصدرت الفنانة جوري بكر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وتعتبر من النجمات اللاتي تثير الجدل خلال الفترة الأخيرة وبالأخص بعد نجاحها في مسلسل جعفر العمدة.

تحرص جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتفضل جوري بكر التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء مما كشف عن ذوقها الرفيع في اختيار الملابس التي تظهر بها.

تقوم جوري بكر بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الراقية و الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة و تزيد من جاذبيتها بجانب الأحذية و الحقائب التي تمنحها إطلالة متكاملة.

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر