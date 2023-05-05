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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

جوري بكر
جوري بكر

تصدرت الفنانة جوري بكر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وتعتبر من النجمات اللاتي تثير الجدل خلال الفترة الأخيرة وبالأخص بعد نجاحها في مسلسل جعفر العمدة.

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بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تحرص جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

 

وتفضل جوري بكر التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء مما كشف عن ذوقها الرفيع في اختيار الملابس التي تظهر بها.

تقوم جوري بكر بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الراقية و الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة و تزيد من جاذبيتها بجانب الأحذية و الحقائب التي تمنحها إطلالة متكاملة.

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر
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