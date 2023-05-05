رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

البوفيه هو أول ما يتبادر إلى ذهن بعض الأبراج عندما يرى الضيوف بطاقة دعوة الزفاف، في الواقع ، غالبًا ما يتنبأ مظهر الدعوة بمستوى بوفيه الزفاف لذلك ، عند الحديث عن الطعام ، تحضر بعض الأبراج بشكل أساسي حفلات الزفاف.

أبراج تركز بشكل أساسي على الطعام في أي حفل زفاف

-برج الحمل

من الأطباق العالمية إلى الأطباق القارية إلى الحلويات المبتكرة ومجموعة مختارة من المشروبات ، هناك مجموعة واسعة من خيارات الطعام التي تغريهم، يجب أن تكون الجودة رائعة ، وإلا فقد يكونون أول من يعلق على طعمها ونكهتها، يميل برج الحمل إلى الاستمتاع بوجبات مثل لحم الضأن والزيتون الأسود والجريب فروت وكذلك التوابل مثل الزنجبيل والفلفل الحار، يفضل برج الحمل الأطعمة الغنية والفاخرة، بدلاً من لقاء أقاربهم وتحيتهم ، فإنهم يستمتعون بلحظات الطعام مع الضيوف ذوي التفكير المماثل في هذا الحدث.

-برج الميزان

يكره الكثير من مواليد الميزان التجمعات الكبيرة مع الموسيقى الصاخبة لأنهم أفراد لطيفون يستمتعون بالسلام والهدوء، لكن الشيء الوحيد الذي يعشقونه كضيوف حفل زفاف هو البوفيه، الميزان مغرم للغاية بالبوفيهات الباهظة في حفلات الزفاف، يفضل مولود الميزان الأطعمة اللطيفة والمهدئة مثل تلك المصنوعة من جوز الهند والتين والصنوبر والآيس كريم عندما يتعلق الأمر بالحلويات.

-برج الثور

غالبًا ما يكون مواليد الثور على استعداد لتجربة شيء جديد أوغير معتاد في حفل الزفاف لأنهم يكونون أكثر تجريبية، يفضل مواليد الثور تناول الطعام ببطء ، مع تذوق كل قضمة ، لذلك فإن غموس السبانخ بالأفوكادو أو مقبلات التورتا بالجبن الكريمي سوف يطيل وقت العشاء، الطبق الوحيد الذي سيتجنبونه هو سلطة مصنوعة من مكونات غير عادية، وتجنب السلطات حتى لو كانت تحتوي على خضار ومكونات إضافية مثل الزهور الصالحة للأكل ، والتي يمكن أن تقدم نكهات مقرمشة وحلوة وغير ذلك من النكهات الجديدة، يستمتعون بمزيج من النكهات مع الألوان ويتجنبون حفل الزفاف الرئيسي بمرح بينما يقضون وقتًا سعيدًا في طاولات الطعام.

-برج العذراء

إنهم يريدون أن يكون كل شيء مذهلًا في حفل الزفاف ، يستمتع مواليد العذراء بتناول الأطعمة مثل الدجاج، يرتبط هذا الطبق غير الرسمي والمعروف أيضًا بتقارب العذراء للحوم البيضاء، كما أنهم لا يستطيعون مقاومة طاولة محملة بشرائح اللحم وكباب الدجاج. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يولدون في برج العذراء قد يكون لديهم معدة حساسة ومن المحتمل أن يتجنبوا الأطعمة الحارة والمتبلة للغاية في حفلات الزفاف.