عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

أبراج تركز بشكل
أبراج تركز بشكل أساسي على الطعام في حفلات الزفاف

البوفيه هو أول ما يتبادر إلى ذهن بعض الأبراج عندما يرى الضيوف بطاقة دعوة الزفاف، في الواقع ، غالبًا ما يتنبأ مظهر الدعوة بمستوى  بوفيه الزفاف لذلك ، عند الحديث عن الطعام ، تحضر بعض الأبراج بشكل أساسي حفلات الزفاف.

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد رجوعهم لبعض .. نسرين طافش بإطلالة أنيقة في حضن زوجها

أبراج تركز بشكل أساسي على الطعام في أي حفل زفاف

-برج الحمل

من الأطباق العالمية إلى الأطباق القارية إلى الحلويات المبتكرة ومجموعة مختارة من المشروبات ، هناك مجموعة واسعة من خيارات الطعام التي تغريهم، يجب أن تكون الجودة رائعة ، وإلا فقد يكونون أول من يعلق على طعمها ونكهتها، يميل برج الحمل إلى الاستمتاع بوجبات مثل لحم الضأن والزيتون الأسود والجريب فروت وكذلك التوابل مثل الزنجبيل والفلفل الحار، يفضل برج الحمل الأطعمة الغنية والفاخرة، بدلاً من لقاء أقاربهم وتحيتهم ، فإنهم يستمتعون بلحظات الطعام مع الضيوف ذوي التفكير المماثل في هذا الحدث.

-برج الميزان

يكره الكثير من مواليد الميزان التجمعات الكبيرة مع الموسيقى الصاخبة لأنهم أفراد لطيفون يستمتعون بالسلام والهدوء، لكن الشيء الوحيد الذي يعشقونه كضيوف حفل زفاف هو البوفيه، الميزان مغرم للغاية بالبوفيهات الباهظة في حفلات الزفاف، يفضل مولود الميزان الأطعمة اللطيفة والمهدئة مثل تلك المصنوعة من جوز الهند والتين والصنوبر والآيس كريم عندما يتعلق الأمر بالحلويات.

-برج الثور

غالبًا ما يكون مواليد الثور على استعداد لتجربة شيء جديد أوغير معتاد في حفل الزفاف لأنهم يكونون أكثر تجريبية، يفضل مواليد الثور تناول الطعام ببطء ، مع تذوق كل قضمة ، لذلك فإن غموس السبانخ بالأفوكادو أو مقبلات التورتا بالجبن الكريمي سوف يطيل وقت العشاء، الطبق الوحيد الذي سيتجنبونه هو سلطة مصنوعة من مكونات غير عادية،  وتجنب السلطات حتى لو كانت تحتوي على خضار ومكونات إضافية مثل الزهور الصالحة للأكل ، والتي يمكن أن تقدم نكهات مقرمشة وحلوة وغير ذلك من النكهات الجديدة، يستمتعون بمزيج من النكهات مع الألوان ويتجنبون حفل الزفاف الرئيسي بمرح بينما يقضون وقتًا سعيدًا في طاولات الطعام.

-برج العذراء

 إنهم يريدون أن يكون كل شيء مذهلًا في حفل الزفاف ،  يستمتع  مواليد العذراء بتناول الأطعمة  مثل الدجاج، يرتبط هذا الطبق غير الرسمي والمعروف أيضًا بتقارب العذراء للحوم البيضاء، كما أنهم لا يستطيعون مقاومة طاولة محملة بشرائح اللحم وكباب الدجاج. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يولدون في برج العذراء قد يكون لديهم معدة حساسة ومن المحتمل أن يتجنبوا الأطعمة الحارة والمتبلة للغاية في حفلات الزفاف.

 

 

 

الأبراج -برج الحمل البوفيه برج الميزان برج الثور برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

موضوعات متعلقة

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

لمرضى السكري| طرق غير متوقعة تخلصك من الوزن الزائد

بعد رجوعهم لبعض .. نسرين طافش بإطلالة أنيقة في حضن زوجها

بعد وفاة مصطفى درويش .. إزاي نحمي نفسنا من الموت المفاجئ؟

تحذير عاجل من استخدام منتجات فرد الشعر | تفاصيل

بظهور مميز .. سعر إطلالة رجوة خطيبة ولي العهد الأردني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

ترشيحاتنا

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

بسبب درجات الحرارة.. إقبال على شواطئ الغردقة

مسئول أممي: متأثر جدًا بالخدمات المقدمة من السلطات المصرية وما توفره للنازحين السودانيين

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

الذكرى الثالثة لرحيل الطبلاوي.. كيف أصبح العلامة البارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة؟

عوض تاج الدين: مصر لديها خبرات عميقة في زراعة الأعضاء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ