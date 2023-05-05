بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي كساب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جمع بين اللون الأسود و الأبيض، ونسقت معه تي شيرت وجاكت أسود اللون، مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت مي كساب حذاء رياضيا مسطحا باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.